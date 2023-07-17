Такое мнение 24 Каналу озвучил кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский. По его словам, Путин не столько боится поражения на войне в Украине, сколько потери влияния в России.

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Путин ждет возможности ударить

Иван Преображенский предположил, что Путин может пережить поражение в Украине, даже фактическую утрату некоторых территорий России. Однако для диктатора очень важно сохранить власть в большей части страны-агрессорки.

С психологической точки зрения Путин сейчас вряд ли пойдет на применение ядерного оружия. Бункерный дед не ест пищу, пока ее кто-нибудь не попробует, садится с мировыми лидерами за стол длиной несколько метров. Месть от Запада за удары ядеркой для Путина точно будет, потому это самоубийство для диктатора.

Главное для Путина – удержать власть в России. Он продолжает нападать на тех, кто слабее, и ждет возможности ударить. Как только он увидит, что за этот удар ответного удара не будет, избавится от сомнений и применит ядерное оружие,

– считает он.

Кандидат политических наук подчеркнул, что Запад должен постоянно давать Путину жесткие сигналы, что в ответ на применение ядерного оружия его ждет еще более масштабный ответный удар.

Преображенский о намерениях Путина относительно ядерки: смотрите видео

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