Таку думку 24 Каналу озвучив кандидат політичних наук, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський. За його словами, Путін не так боїться поразки на війні в Україні, як втрати впливу у Росії.

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Путін чекає можливості вдарити

Іван Преображенський припустив, що Путін може пережити поразку в Україні, навіть фактичну втрату деяких територій Росії. Однак для диктатора дуже важливо зберегти владу у більшій частині країни-агресорки.

З психологічної точки зору Путін зараз навряд чи піде на застосування ядерної зброї. Бункерний дід не їсть їжу, поки її хтось не скуштує, сідає зі світовими лідерами за стіл довжиною кілька метрів. Помста від Заходу за удари ядеркою для Путіна точно буде, тому це самогубство для диктатора.

Головне для Путіна – втримати владу у Росії. Він продовжує нападати на тих, хто слабший, і чекає можливості вдарити. Як тільки він побачить, що за цей удар відповідного удару не буде, позбудеться сумнівів та застосує ядерну зброю,

– вважає він.

Кандидат політичних наук наголосив, що Захід повинен постійно давати Путіну жорсткі сигнали, що у відповідь на застосування ядерної зброї його чекає ще масштабніший удар у відповідь.

Преображенський про наміри Путіна щодо ядерки: дивіться відео

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