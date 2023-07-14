Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну станом на 13 липня.

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Про що мова

РосЗМІ поширюють інформацію про те, що ядерні субмарини Північного флоту Росії не будуть брати участь у параді до дня військово-морського флоту Росії, який планують у Санкт-Петербурзі на 30 липня.

З часу заснування такого формату святкування у 2017 році, це, наскільки відомо, перший рік, коли ядерні субмарини не братимуть участі.

Аналіз Британії

Британська розвідка припускає, що така зміна передусім може бути пов'язана з можливістю технічного обслуговування та збереженням готовності човнів для експлуатації та навчання.

Водночас у міноборони Британії вважають, що також існує "реалістична ймовірність" того, що цьому рішенню сприяли проблеми внутрішньої безпеки після заколоту ПВК Вагнера на чолі з ватажком Євгеном Пригожиним.

Щодо заколоту Пригожина, нагадаємо, що під час так званого бунту вагнерівці дійшли до бази "Воронєж-45" - місця зберігання ядерної зброї Росії. Тому, побоювання можуть бути не зовсім безпідставними.