В Одессе 2 мая значительно усилят дежурство правоохранителей. За безопасностью в городе будут следить 2,5 тысячи сотрудников МВД.

В МВД Украины отметили, что "готовы к любым вызовам, которые могут возникнуть во время массовых мероприятий".

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Кроме того, жителей Одессы призывают соблюдать требования действующего законодательства и карантинных ограничений и запретов.

Особое внимание должно быть сосредоточено на координации взаимодействия между всеми подразделениями и организации совместной работы оперативного штаба и групп коммуникаций,

– отметил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.

Заметим, что в Одессе решили усилить меры безопасности из-за трагических событий, которые произошли 2 мая 2014 года. Ранее в МВД заявили, что эти события были очередным элементом реализации Россией провального проекта "Новороссия" во время дестабилизации востока и юга Украины через создание так называемых "народных республик".

Что было 2 мая 2014 года

В этот день в Одессе прошли массовые столкновения между проукраински настроенными гражданами и пророссийскими коллаборационистами, которые напали на мирную акцию.

Заметим, что первыми жертвами трагедии стали десятник "Правого сектора" Игорь Иванов и активист Евромайдана Андрей Бирюков. Всего в результате нападения погибли 6 проукраинских активистов.

Больше о кровавых столкновениях в Одессе – читайте в материале 24 канала.