В Одесі 2 травня значно посилять чергування правоохоронців. За безпекою у місті стежитимуть 2,5 тисячі співробітників МВС.

У МВС України наголосили, що "готові до будь-яких викликів, що можуть виникнути під час масових заходів".

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Крім того, жителів Одеси закликають дотримуватися вимог чинного законодавства та карантинних обмежень і заборон. Особлива увага має бути зосереджена на координації взаємодії між усіма підрозділами та організації спільної роботи оперативного штабу і груп комунікацій,

– зазначив перший заступник глави МВС Сергій Яровий.

Зауважимо, що в Одесі вирішили посилити заходи безпеки через трагічні події, які сталися 2 травня 2014 року. Раніше у МВС заявили, що ці події були черговим елементом реалізації Росією провального проєкту "Новоросія" під час дестабілізації сходу та півдня України через створення так званих "народних республік".

Що було 2 травня 2014 року

У цей день в Одесі відбулися масові сутички між проукраїнськи налаштованими громадянами та проросійськими колаборантами, які напали на мирну акцію.

Зауважимо, що першими жертвами трагедії стали десятник "Правого сектору" Ігор Іванов та активіст Євромайдану Андрій Бірюков. Загалом внаслідок нападу загинули 6 проукраїнських активістів.

Більше про криваві сутички в Одесі – читайте у матеріалі 24 каналу.