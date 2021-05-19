Об этом правоохранители сообщили 19 мая. Однако, когда именно случилось происшествие – неизвестно.

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Подробнее про ограбления

  • Пострадавший рассказал, что это случилось неожиданно.
  • Его бросили на землю и начали бить ногами.
  • Когда тот пытался сопротивляться, злоумышленники достали лезвие.
  • Они порезали пострадавшему лицо, чтобы он отдал телефон, который стоит 3 тысячи гривен.
  • Впоследствии, нападавшие получили желаемое и скрылись.

Как произошло задержание

Ограбленный одессит пошел к правоохранителям, которые патрулировали вокзал. Они по горячим следам нашли 3 предполагаемых нападавших. После этого их обыскали и изъяли телефон потерпевшего. Кроме этого, у одного из подозреваемых нашли лезвие.


Лезвие, которое изъяли у подозреваемых в ограблении / Фото Нацполиции

Что грозит за такое преступление

Полицейские задержали 2 жителей Одесской области – им 33 и 53 года. Кроме них объявили подозрение и 55-летнему уроженцу страны Центральной Азии. Правоохранители открыли производство по статье о разбое. Если вину злоумышленников докажут в суде, им грозит от 7 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.