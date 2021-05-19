Про це правоохоронці повідомили 19 травня. Однак, коли саме трапилася подія – невідомо.
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Детальніше про пограбування
- Потерпілий розповів, що це трапилося несподівано.
- Його кинули на землю та почали бити ногами.
- Коли той намагався чинити опір, зловмисники дістали лезо.
- Вони порізали потерпілому обличчя, щоб він віддав телефон, який коштує 3 тисячі гривень.
- Згодом нападники отримали бажане та втекли.
Як відбулось затримання
Пограбований одесит пішов до правоохоронців, які патрулювали вокзал. Вони по гарячих слідах знайшли 3 ймовірних нападників. Після цього їх обшукали та вилучили телефон потерпілого. Окрім цього в одного із підозрюваних знайшли лезо.
Лезо, яке вилучили в підозрюваних у пограбуванні / Фото Нацполіції
Що загрожує за такий злочин
Поліцейські затримали 2 жителів Одещини – їм 33 та 53 роки. Окрім них оголосили підозру й 55-річному уродженцю країни Центральної Азії. Правоохоронці відкрили провадження за статтею про розбій. Якщо вину зловмисників доведуть у суді, їм загрожує від 7 до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.