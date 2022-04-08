Женщина украла деньги и золотые украшения из сумки, которую переселенка оставила на перроне, спеша на автобус.
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Злоумышленница даже придумала, как отвести от себя подозрение
Женщина пыталась отвести от себя подозрение и отдала работникам автовокзала опустошенную сумку, чтобы якобы найти владельцев.
Тем временем с просьбой помочь разыскать похищенное имущество в полицию обратились родственники потерпевшей, которым она позвонила в дороге.
Через несколько часов правоохранители задержали правонарушительницу и изъяли у нее вещественные доказательства. Фото свидетельствуют, что украшения и деньги она придержала при себе.
Пытаясь отвести от себя подозрение, злоумышленница отдала опустошенные вещи работникам автовокзала, чтобы они установили владельцев,
– говорится в сообщении.
Золоті прикраси / Фото Нацполіції
20 тысяч долларов / Фото Нацполиции
Женщине объявили о подозрении и поместили ее в изолятор временного содержания. За кражу, совершенную в условиях военного положения, ей грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
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