Жінка поцупила гроші та золоті прикраси з сумки, яку переселенка залишила на пероні, поспішаючи на автобус.

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Зловмисниця навіть вигадала, як відвести від себе підозру

Жінка намагалась відвести від себе підозру та віддала працівникам автовокзалу спустошену сумку, щоб нібито знайти власників.

Тим часом із проханням допомогти розшукати викрадене майно до поліції звернулись родичі потерпілої, яким вона зателефонувала в дорозі.

За кілька годин правоохоронці затримали правопорушницю та вилучили у неї речові докази. Фото свідчать, що прикраси та гроші вона "притримала" при собі.

Намагаючись відвести від себе підозру, зловмисниця віддала спустошені речі працівникам автовокзалу, аби вони встановили власників,

– йдеться в повідомленні.



Золоті прикраси / Фото Нацполіції



20 тисяч доларів / Фото Нацполіції

Жінці оголосили про підозру та помістили її до ізолятора тимчасового тримання. За крадіжку, скоєну в умовах воєнного стану, їй загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

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