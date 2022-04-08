31-річний житель Донеччини під час окупації Ірпеня російськими військами обкрадав садиби місцевих жителів.

До теми 50% Ірпеня зруйновані, – мер розповів про те, як долають наслідки російської навали

Чоловік пограбував людей, які надали йому прихисток, а після цього "обчистив" і їхніх сусідів.

Правоохоронці виявили та вилучили у зловмисника ювелірні вироби, комп’ютери, планшети, телефони та інші цінні речі.

Награбоване майно: фото поліції

Нині чоловіка затримали. Слідчі вже розпочали досудове розслідування за фактом мародерства. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Шановні громадяни, ваша допомагає під час війни іншим є необхідною і вкрай важливою! Однак, рекомендуємо перевіряти та фіксувати документи тих, кого ви прихистили,

– наголосили в поліції.

До теми – який вигляд має звільнений Ірпінь: дивіться відео