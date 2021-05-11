В Одессе второй день ищут мужчину: он пошел купаться и исчез
В Службу спасения в Одессе сообщили об исчезновении мужчины после обеда 10 мая. Он пошел купаться в Черном море и исчез.
Источник:ГСЧС
Мужчина собирался плавать вблизи причала №136 в Одессе. Сейчас его тело ищут водолазы.
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Что известно о мужчине
- 59-летний мужчина пошел купаться около 14:00.
- Поисковые работы начали сразу после сообщения о его исчезновении.
- К операции привлекли водолазов 3 структур.
- Уже исследовали 8 км береговой полосы, 12 квадратных километров поверхности воды и 15 тысяч квадратных метров дна.
- На данный момент тело мужчины не нашли – поиски продолжаются.
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