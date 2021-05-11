В Службу спасения в Одессе сообщили об исчезновении мужчины после обеда 10 мая. Он пошел купаться в Черном море и исчез.

Мужчина собирался плавать вблизи причала №136 в Одессе. Сейчас его тело ищут водолазы. К теме Утонул вместе с лодкой: возле Червонограда водолазы 5 дней искали тело рыбака – фото Что известно о мужчине 59-летний мужчина пошел купаться около 14:00.

Поисковые работы начали сразу после сообщения о его исчезновении.

К операции привлекли водолазов 3 структур.

Уже исследовали 8 км береговой полосы, 12 квадратных километров поверхности воды и 15 тысяч квадратных метров дна.

На данный момент тело мужчины не нашли – поиски продолжаются. Обратите внимание! На озере Трудовое в Одесской области перевернулась лодка с пограничником 5 мая. Погиб майор Константин Коняев – его тело нашли водолазы 6 апреля. Он координировал действия своих коллег. Это помогло 3 военным доплыть до берега и спастись. В Госбюро расследований назначили ряд экспертиз для установления деталей гибели служащего.