До служби порятунку в Одесі повідомили про зникнення чоловіка пообідді 10 травня. Він пішов купатися в Чорному морі та зник.

Чоловік збирався плавати поблизу причалу №136 в Одесі. Наразі його тіло шукають водолази. До теми Потонув разом з човном: біля Червонограда водолази 5 днів шукали тіло рибалки – фото Що відомо про чоловіка 59-річний чоловік пішов купатися приблизно о 14:00.

Пошукові роботи розпочали одразу після повідомлення про його зникнення.

До операції залучили водолазів 3 структур.

Вже дослідили 8 км берегової смуги, 12 квадратних кілометрів поверхні води та 15 тисяч квадратних метрів дна

Наразі тіло чоловіка не знайшли – пошуки тривають. Зверніть увагу! На озері Трудове на Одещині перекинувся човен з прикордонником 5 травня. Загинув майор Констянтин Коняєв – його тіло знайшли водолази 6 квітня. Він координував дії своїх колег. Це допомогло 3 військовим допливти до берега і врятуватися. У Держбюро розслідувань призначили низку експертиз для встановлення деталей загибелі службовця.