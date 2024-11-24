Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на одесские телеграм-каналы.

К теме В Одесской области действуют стабилизационные отключения: что будет со светом в регионе 24 ноября

В Одессе на аттракционе застряли люди

В Одессе во время отключений света люди застряли на аттракционах. Из-за отключения электроэнергии остановилась работа и посетители буквально зависли в воздухе.

Как сообщают местные телеграм-каналы, инцидент произошел в парке имени Тараса Шевченко. Также в сети добавляют, что на место событий уже отправились спасатели.

Аттракцион остановился во время отключений: смотрите видео

В ГСЧС Одесской области 24 Каналу сообщили, что подробная информация об этом инциденте будет опубликована позже.