Там отметили, что на кадрах рядовые граждане пытаются прибегнуть к очередной дискредитации военных. В ТЦК и СП призвали граждан соблюдать законодательство и не поддаваться на провокации.

К теме В Закарпатском ОТЦК прокомментировали смерть мобилизованного мужчины

Что рассказали в Одесском ТЦК о драке мужчины в форме и женщины

В территориальном центре комплектования отметили, что у здания сборного пункта в Одессе произошла ситуация, что привлекла внимание общества. Там гражданка в эмоциональном состоянии совершала действия, которые препятствовали работе РТЦК и СП.

Она сознательно заблокировала ворота сборного пункта, препятствуя въезду и выезду служебного транспорта, а также симулировала физический недуг, никак не реагируя на замечания военнослужащих роты охраны ТЦК,

– рассказали военные.

Представители ТЦК отметили, что военнослужащие действовали в соответствии с законодательством и вызвали наряд патрульной полиции. После приезда полиции гражданка начала вести себя еще агрессивнее, совершив нападение на транспортное средство, что выезжало с территории сборного пункта.

"Водитель транспортного средства, защищая служебное имущество, пытался помешать противоправным действиям гражданки. Этот момент и попал на видео, которое искажено и подано в анонимных (сомнительных) телеграм-каналах", – говорится в заметке.

Интересно, что в сети в описании под этим видео писали, что женщина якобы принесла еду своему больному мужу, которого забрали в ТЦК.

Момент драки возле ТЦК в Одессе: смотрите видео

В Одесском областном ТЦК и СП напомнили, что во время военного положения препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины или других военных формирований может квалифицироваться по статье Уголовного Кодекса Украины. Кроме того, нападение на служебный транспорт может быть расценено, как посягательство на имущество ВСУ.