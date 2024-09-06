Также руководство Закарпатского ОТЦК и СП уже провело рабочую встречу с представителем Уполномоченного в Закарпатской области Андреем Крючковым, во время которой ему предоставили всю информацию.

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Почему умер мобилизованный: заявление ТЦК

В Закарпатском ОТЦК и СП сообщили, что 28 августа гражданин во время распития алкогольных напитков со своей сожительницей применил к ней "средства физического воздействия". Женщина обратилась в правоохранительные органы.

После проведения всех процедур в полиции, гражданина доставили во 2-й отдел Мукачевского РТЦК и СП для проверки военно-учетных данных. Было установлено, что он подлежит призыву на военную службу по мобилизации после прохождения ВВК. Мужчину назначили к отправке в команду в учебный центр.

1 сентября его вместе с командой других мобилизованных транспортировали в учебный центр. В дороге гражданин обратился к сопровождающим военнослужащим с жалобами на ухудшение самочувствия.

Военнослужащими было принято решение о вызове кареты скорой помощи, гражданин был госпитализирован в КНП "Свалявская городская больница" Свалявского городского совета Закарпатской области. К сожалению, 04.09.2024 года гражданин умер в больнице, по заключению судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть наступила в результате естественного заболевания (ишемический инфаркт левого полушария головного мозга) и не связана с травматическими событиями,

– сообщили в ТЦК и СП.

Что предшествовало