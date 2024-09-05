Гражданка обратилась к представителю уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Сам Дмитрий Лубинец также отреагировал на резонансную историю.

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Как отреагировал Дмитрий Лубинец

По словам Лубинца, на Закарпатье возросло количество обращений относительно неправомерных действий представителей ТЦК и СП.

Этот случай требует немедленного, всестороннего и беспристрастного расследования. Сейчас сведения об уголовном правонарушении, предусмотренного частью 1 статьи 128 УК (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) внесены в ЕРДР,

– написал уполномоченный по правам человека.

Лубинец также направил запрос к Генеральному прокурору с целью выяснения всех обстоятельств дела. Он отметил, что, в случае выявления нарушений, будет требовать привлечения к ответственности виновных должностных лиц, "независимо от их званий, рангов и должностей, которые они занимают".

Справедливость должна быть восстановлена, а все виновные должны понести соответствующее наказание!

– подытожил Дмитрий Лубинец.

К слову, ранее житель Сумской области обвинил военнослужащих ТЦК и СП на Прикарпатье в насильственной мобилизации и подделке документов. В то же время военнослужащие отметили, что имели право на мобилизацию мужчины.