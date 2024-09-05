Громадянка звернулася до представника уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Сам Дмитро Лубінець також відреагував на резонансну історію.

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Як відреагував Дмитро Лубінець

За словами Лубінця, на Закарпатті зросла кількість звернень щодо неправомірних дій представників ТЦК та СП.

Цей випадок потребує негайного, всебічного і неупередженого розслідування. Нині відомості про кримінальне правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) внесені до ЄРДР,

– написав уповноважений з прав людини.

Лубінець також скерував запит до Генерального прокурора з метою з'ясування всіх обставин справи. Він наголосив, що, у разі виявлення порушень, вимагатиме притягнення до відповідальності винних посадових осіб, "незалежно від їхніх звань, рангів та посад, які вони обіймають".

Справедливість має бути відновлена, а всі винні мають понести відповідне покарання!

– підсумував Дмитро Лубінець.

До слова, раніше житель Сумської області звинуватив військовослужбовців ТЦК та СП на Прикарпатті у насильній мобілізації та підробці документів. Водночас військовослужбовці зазначили, що мали право на мобілізацію чоловіка.