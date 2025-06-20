Об этом в комментарии 24 Каналу сообщила начальница отдела коммуникации полиции Одесской области Любовь Гордиевская.
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Что известно об инциденте в троллейбусе в Одессе
В сети писали, что инцидент, предварительно, произошел 19 июня вечером. Неизвестный мужчина, зайдя в троллейбус №3 стал размахивать ножом и угрожать пассажирам.
Местные телеграм-каналы писали, что также было известно об одном пострадавшем. Сам нападающий выбежал из транспортного средства и ушел в неизвестном направлении, о чем стало известно из кадров, которые распространяли в социальных сетях.
Также на видео можно увидеть, что травмированному оказали первую медицинскую помощь. У него был порез на руке.
В Одессе неизвестный мужчина напал на пассажиров в троллейбусе / Кадр из видео с местных телеграм-каналов
В полиции Одесской области в комментарии 24 Каналу отметили, что к правоохранителям не обращались относительно этого инцидента.
Также пока неизвестно, что произошло с нападающим, который совершил инцидент в троллейбусе.