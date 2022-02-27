Это подтвердил Сергей Братчук, председатель Общественного совета при Одесской ОГА. Такое заявление он сделал утром 27 февраля.
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