Это подтвердил Сергей Братчук, председатель Общественного совета при Одесской ОГА. Такое заявление он сделал утром 27 февраля.

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ВСУ

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