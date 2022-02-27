Це підтвердив Сергій Братчук, голова Громадської ради при Одеській ОДА. Таку заяву він зробив зранку 27 лютого.
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Під ранок 27 лютого Братчук повідомляв, що російські війська намагалися завдати удару. У бій в місті вступила протиповітряна оборона.
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