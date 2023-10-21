Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Теперь подозреваемому грозит крупный штраф или лишение свободы.
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В Одессе парень разорвал государственный флаг
Как стало известно, на днях 18-летний житель Днепропетровщины гулял по центру Одессы и употреблял алкоголь. На фасаде дома он увидел флаг Украины, схватил его и стал рвать.
Флаг висел на фасаде дома / фото полиции
На место происшествия оперативно прибыли правоохранители и задержали злоумышленника. Теперь ему грозит штраф от 17 000 до 68 0000 гривен или арест сроком до 6 месяцев, или лишение свободы сроком до 3 лет.
Разорванный флаг Украины / фото полиции
Другие подобные позорные случаи
- Ранее в поселке Марьяновка Волынской области 19-летний парень повредил флагшток на железнодорожной станции "Горохов" и разорвал государственный флаг Украины. Злоумышленник находился в нетрезвом состоянии. После того, как он разорвал флаг, еще и потоптался по нему.
- Также в сети обнародовали видео, как парень из Мариуполя стоит с горящим флагом Украины. Позже появились кадры с его извинениями.
- Кроме этого, в Одессе мужчина сорвал флаг Украины и бросил его на землю. Между нарушителем и очевидцами разразился конфликт, поэтому на место событий вызвали правоохранителей.