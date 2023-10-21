Зловмисник був у стані алкогольного сп’яніння. Тепер підозрюваному загрожує великий штраф або позбавлення волі.

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В Одесі хлопець розірвав державний прапор

Як стало відомо, днями 18-річний житель Дніпропетровщини гуляв центром Одеси і вживав алкоголь. На фасаді будинку він побачив прапор України, схопив його та почав рвати.



Прапор висів на фасаді будинку / фото поліції

На місце події оперативно прибули правоохоронці і затримали зловмисника. Тепер йому загрожує штраф від 17 000 до 68 0000 гривень або арешт на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років.



Розірваний прапор України / фото поліції

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