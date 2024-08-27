В ГСЧС сообщили детали пожара и отметили, что пожар было сложно ликвидировать, ведь он вспыхнул на одном из куполов. Чтобы ликвидировать возгорание, привлекли 49 пожарных.
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В Одессе вспыхнул пожар в монастыре
На улице Небесной сотни в Одессе утром 27 августа вспыхнул пожар в Свято-Иверском мужском монастыре. Как сообщили в ГСЧС, подразделения работали по повышенному номеру вызова.
Сложность тушения пожара заключалась в отсутствии путей подъезда для крупногабаритного пожарного транспорта. Пожарные установили автоколенчатый подъемник, с которого удалось быстро ликвидировать пожар на площади 20 квадратных метров, и предотвратить распространение огня на все здание,
– добавили в ГСЧС.
Пожар в монастыре – больше в галерее
К счастью, обошлось без пострадавших или погибших. Как добавили спасатели, пожар вспыхнул из-за вероятного попадания молнии.
Чтобы ликвидировать возгорание, привлекли 49 пожарных.