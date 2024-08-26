На местах работали спасатели из ГСЧС. Они полностью укротили огонь, который возник из-за обстрела оккупантами Прикарпатья.

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Какие последствия российской атаки Прикарпатья

В ГСЧС сообщили, что в одном из населенных пунктов Ивано-Франковского района возник пожар кровли новостройки жилого дома, площадью 100 квадратных метров.



ГСЧС укрощает огонь на Прикарпатье после вражеской атаки / Фото ГСЧС

В другом населенном пункте этого же района загорелась хозяйственная постройка на территории частного домохозяйства,

– отметили спасатели.



Последствия вражеского обстрела Прикарпатья / Фото ГСЧС

Кроме того, в этом же селе возник пожар сухой травы на открытой территории, площадью 50 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали пожары. Пострадавших нет.

К слову, во время массированного российского комбинированного удара в Ивано-Франковской области прозвучала серия взрывов. В местной власти также сообщали о попадании в инфраструктурный объект.