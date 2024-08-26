На місцях працювали рятувальники з ДСНС. Вони повністю приборкали вогонь, який виник через обстріл окупантами Прикарпаття.

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Які наслідки російської атаки Прикарпаття

У ДСНС повідомили, що в одному із населених пунктів Івано-Франківського району виникла пожежа покрівлі новобудови житлового будинку, площею 100 квадратних метрів.



ДСНС приборкує вогонь на Прикарпатті після ворожої атаки / Фото ДСНС

В іншому населеному пункті цього ж району загорілася господарча споруда на території приватного домогосподарства,

– наголосили рятувальники.



Наслідки ворожого обстрілу Прикарпаття / Фото ДСНС

Окрім того, у цьому ж селі виникла пожежа сухої трави на відкритій території, площею 50 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі. Постраждалих немає.

До слова, під час масованого російського комбінованого удару в Івано-Франківській області пролунала серія вибухів. У місцевій владі також повідомляли про влучання в інфраструктурний об'єкт.