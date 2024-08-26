Окрім того, вже стало відомо про роботу протиповітряної оборони. 24 Канал закликає жителів Прикарпаття лишатися в укриттях цивільного захисту.

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Що відомо про роботу ППО на Прикарпатті

Повітряну тривогу в Івано-Франківській області оголосили о 06:11. Уже о 08:51 Повітряні сили повідомили про рух ворожих цілей у напрямку регіону.

Група крилатих ракет на Івано-Франківську область,

– написали військові.

Через кілька хвилин очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук повідомила про роботу наших захисників по ворожих цілях.

"Краяни, зберігайте спокій! В області працює ППО! Не фотографуйте та не знімайте роботу наших оборонців неба, не допомагайте ворогу!" – зазначила посадовиця.

О 08:55 кореспонденти Суспільного написали, що в області було чутно вибухи. Через 2 хвилини стало відомо про повторні гучні звуки. О 09:00 журналісти втретє написали про вибухи.

Світлана Онищук також зауважувала, що, станом на 09:01, в повітряному просторі області перебувають ворожі цілі, а також працює ППО.

О 09:18 кореспонденти Суспільного сказали, що на Івано-Франківщині знову чутно звуки вибухів.

Через 19 хвилин очільниця Івано-Франківської ОВА написала, що в повітрі досі перебувають ворожі цілі. Тому вона закликала громадян бути максимально пильними та перебувати в укриттях.

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