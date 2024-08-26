У Івано-Франківській ОВА розповіли, що, на жаль, є влучання. Повітряна тривога в області тривала з 06:11 по 11:11 26 серпня, пише 24 Канал.

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Які наслідки атаки на Прикарпатті

На жаль, є влучання в інфраструктурний об'єкт. Троє людей постраждали. Їм надається медична допомога. Інформація щодо руйнувань уточнюється,

– заявили в ОВА.

Світлана Онищук також пояснила, що наслідки ворожих атак ліквідовують фахівці ДСНС, медики та інші служби.

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Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що в обласному центрі мінімальні пошкодження, які могли бути.

Дякую за професіоналізм, за те, що протиповітряна оборона дуже добре спрацювала. Але прошу реагувати на повітряні тривоги. Бачимо, що ворог накопичив резерв ракет, "Шахедів" тому завдає ударів…

– розповів міський голова.

За його словами, було загоряння трави та спалахнула пожежа у одній із сільських громад.