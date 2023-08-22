По словам одесского общественного деятеля Георгия Блошицы, в центре для ВПЛ якобы искали мужчину, который был в розыске. Что произошло в центре для переселенцев в Одессе – передает 24 Канал.

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"Взломали дверь и испугали переселенцев"

Владелец центра для ВПО Блошица заявил, что около 02:00 в хостел на площади Соборной, 12 ворвалась полиция в поиске мужчины, совершившего преступление. Приблизительно за 15 минут до этого позвонил мужчина, представившийся работником уголовного розыска Портофранковского отдела полиции, и заявил, что должен проверить информацию о том, что в центре проживает ранее судимый человек, находящийся в розыске.

По словам Блошицы, никаких разрешений на обыск в центре ВПЛ правоохранители не представили. Они "выломали дверь, используя кувалду и лом".

Испуганные переселенцы, женщины, дети, старики, инвалиды, большинство из оккупированных территорий, проснувшись от ударов кувалдами в нашу мирную дверь, собрались на верхнем этаже, в общем зале отдыха. Сбившись в кучки, они, дрожа, ожидали развязки. В центре проживали на данный момент примерно 60 человек, из них восемь мужчин, и половина этих мужчин – пожилые люди,

– заявил Блошица.

Общественный деятель также подчеркнул, что некоторых из переселенцев якобы "избили". Кроме того, по словам Блошицы, он не понимает, как должен проверять людей в центре. Более того, руководитель хостела для ВПЛ утверждает, что пострадал мужчина из Херсона, переживший оккупацию и издевательство россиян.

"Закончилось все тем, что сломав психику переселенцев и все двери, которые не успели открыть, не найдя преступника и следов его возможного присутствия, (полицейские – 24 Канал) ушли", – говорится в сообщении Блошицы.

Правоохранители "ворвались" в хостел / Фото Георгий Блошица

В хостеле задержан злоумышленник

В пресс-службе ГУНП в Одесской области заявили, что в центре для переселенцев задержали злоумышленника, ударившего ножом знакомого и укравшего у него деньги. Как утверждает следствие, нападение произошло в съемной квартире 36-летнего переселенца. Мужчина пригласил в гости 24-летнего знакомого, но во время употребления алкоголя между ними вспыхнул конфликт. Гость, который уже был в состоянии опьянения, нанес потерпевшему удар ножом в плечо, а дальше, угрожая тем же ножом, забрал у него 7000 гривен и скрылся.

Пытаясь избежать ответственности, злоумышленник стал скрываться от следствия. Полицейские все же смогли разыскать нападающего, решившего "пересидеть" в хостеле для ВПЛ на Соборной площади.

Правоохранители заявили, что обратились к охраннику хостела, чтобы тот открыл дверь. Мужчина отказался и позвонил по телефону на горячую линию 102, где ему подтвердили, что правоохранители действительно проводят оперативно-розыскные мероприятия. Однако и после подтверждения диспетчером информации о розыскных мерах охранник снова отказался допустить полицейских в помещение.

Учитывая, что злоумышленник вооружен и находится в состоянии опьянения, не исключалась вероятность угрозы жизни и здоровью жителей хостела, поэтому правоохранители не могли рисковать их жизнью и самостоятельно открыли входную дверь, ведь вооруженный злоумышленник мог угрожать переселенцам.

– отметили в полиции.

Более того, во время осмотра помещения жена охранника набросилась сзади на полицейского и схватилась за его огнестрельное оружие. Это послужило поводом для правоохранителя применить к ней меры физического воздействия.

Правоохранители задержали злоумышленника / Фото ГУНП в Одесской области

В настоящее время злоумышленник задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Подробности о задержании злоумышленника в хостеле: смотрите видео

Обратите внимание! Руководство ГУНП поручило провести служебное расследование, в рамках которого будет дана оценка действиям всех сторон произошедших в хостеле событий.