Прятался в холодильнике: в Одессе задержали мужчину, который ударил ножом военнослужащего ТЦК

В Одессе 28 декабря задержали мужчину, которого подозревают в нападении с ножом на военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки. Этот человек пытался скрываться от правоохранителей, но не получилось.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.

Как удалось задержать мужчину, ранившего военнослужащего ТЦК в Одессе?

В Одесском ОТЦК отметили, что в Одессе, в Пересыпском районе, 28 декабря во время мероприятий по оповещению населения представители ТЦК и СП вместе с полицейскими обнаружили мужчину, который в начале ноября ранил ножом военнослужащего ТЦК при исполнении служебных обязанностей.

После нападения этот человек длительное время скрывался от правоохранителей.

Во время обнаружения правонарушитель пытался убежать и оказывал активное физическое сопротивление представителям закона. Благодаря слаженным действиям и привлечению дополнительного наряда полиции лицо задержано и доставлено в подразделение Национальной полиции Украины для проведения следственных и процессуальных действий,

– говорится в сообщении.

В Одесском областном ТЦК и СП отметили, что нападение на военнослужащего при исполнении им служебных обязанностей в условиях военного положения является тяжким преступлением и каждый подобный случай получит надлежащую правовую оценку.

"Лица, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в тылу путем агрессии против военнослужащих, должны осознавать: ответственность является неотвратимой независимо от времени, прошедшего с момента совершения преступления", – отметили в ТЦК.

В местных одесских телеграм-каналах добавили, что во время задержания мужчина прятался в морозильных камерах супермаркета на Крымском бульваре, посетителей эвакуировали. Гражданина задержали с привлечением полиции, а впоследствии передали СБУ.

Само нападение квалифицировали как препятствование законной деятельности ВСУ, поэтому подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

