Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.
Как удалось задержать мужчину, ранившего военнослужащего ТЦК в Одессе?
В Одесском ОТЦК отметили, что в Одессе, в Пересыпском районе, 28 декабря во время мероприятий по оповещению населения представители ТЦК и СП вместе с полицейскими обнаружили мужчину, который в начале ноября ранил ножом военнослужащего ТЦК при исполнении служебных обязанностей.
После нападения этот человек длительное время скрывался от правоохранителей.
Во время обнаружения правонарушитель пытался убежать и оказывал активное физическое сопротивление представителям закона. Благодаря слаженным действиям и привлечению дополнительного наряда полиции лицо задержано и доставлено в подразделение Национальной полиции Украины для проведения следственных и процессуальных действий,
– говорится в сообщении.
В Одесском областном ТЦК и СП отметили, что нападение на военнослужащего при исполнении им служебных обязанностей в условиях военного положения является тяжким преступлением и каждый подобный случай получит надлежащую правовую оценку.
"Лица, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в тылу путем агрессии против военнослужащих, должны осознавать: ответственность является неотвратимой независимо от времени, прошедшего с момента совершения преступления", – отметили в ТЦК.
В местных одесских телеграм-каналах добавили, что во время задержания мужчина прятался в морозильных камерах супермаркета на Крымском бульваре, посетителей эвакуировали. Гражданина задержали с привлечением полиции, а впоследствии передали СБУ.
Само нападение квалифицировали как препятствование законной деятельности ВСУ, поэтому подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Какие инциденты с ТЦК случались в Одесской области в последнее время?
В Одесской области двое военных ТЦК избили 27-летнего бойца, освобожденного из российского плена, после спора, который перерос в физическое насилие. В полиции отметили, что обоим мужчинам уже вручили подозрения.
25 декабря на территории Белгород-Днестровского РТЦК и СП умер мужчина. Это произошло в день, когда мужчину доставили в центр комплектования. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, вызванная хроническим заболеванием.
Также в Одесской области трое работников ТЦК избили полицейского. По данным правоохранителей, один из нападавших был в состоянии алкогольного опьянения.