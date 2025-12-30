Ховався в холодильнику: в Одесі затримали чоловіка, який ударив ножем військовослужбовця ТЦК

В Одесі 28 грудня затримали чоловіка, якого підозрюють у нападі з ножем на військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Цей чоловік намагався переховуватися від правоохоронців, але не вийшло.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.

Як вдалося затримати чоловіка, що поранив військовослужбовця ТЦК в Одесі?

В Одеському ОТЦК зазначили, що в Одесі, у Пересипському районі, 28 грудня під час заходів з оповіщення населення представники ТЦК та СП разом із поліцейськими виявили чоловіка, який на початку листопада поранив ножем військовослужбовця ТЦК під час виконання службових обов'язків.

Після нападу цей чоловік тривалий час переховувався від правоохоронців.

Під час виявлення правопорушник намагався втекти та чинив активний фізичний опір представникам закону. Завдяки злагодженим діям та залученню додаткового наряду поліції особу затримано та доставлено до підрозділу Національної поліції України для проведення слідчих та процесуальних дій,

– йдеться в повідомленні.

В Одеському обласному ТЦК та СП наголосили, що напад на військовослужбовця під час виконання ним службових обов'язків в умовах воєнного стану є тяжким злочином і кожен подібний випадок отримає належну правову оцінку.

"Особи, які намагаються дестабілізувати ситуацію в тилу шляхом агресії проти військовослужбовців, мають усвідомлювати: відповідальність є невідворотною незалежно від часу, що минув з моменту вчинення злочину", – зазначили у ТЦК.

У місцевих одеських телеграм-каналах додали, що під час затримання чоловік ховався у морозильних камерах супермаркету на Кримському бульварі, відвідувачів евакуювали. Громадянина затримали із залученням поліції, а згодом передали СБУ.

Сам напад кваліфікували як перешкоджання законній діяльності ЗСУ, тож підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Які інциденти з ТЦК траплялися на Одещині останнім часом?