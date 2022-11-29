СБУ и ДБР разоблачили российского агента, который сотрудничал с ФСБ и пытался похитить человека. В ДБР рассказали, что свою подрывную деятельность предатель начал вести в Одессе после полномасштабного вторжения России в Украину.

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В августе агент разместил на местном жилом доме российский флаг. Более того, эту тряпку он подписал словами "Одесса – русский огород". Затем коллаборант сделал фото и прислал его представителям России. Отвратительный кадр с удовольствием использовали пропагандисты страны-оккупанта.

Также предатель передавал врагам:

информацию об ВСУ;

данные о военных объектах в Одессе;

информацию об украинских патриотах.

Кроме того, предатель вербовал бывших украинских стражей порядка для подрывной деятельности против Украины.

Коллаборант планировал похищение предпринимателя

В ДБР рассказали, что предатель планировал похищение патриота-предпринимателя из Одессы, который активно занимался волонтерской деятельностью.

Для этого злоумышленники обустроили подвал для пыток мужчины, чтобы тот согласился отдать все свое имущество и деньги. Кураторам из ФСБ они рассказывали, что хотят сделать это, чтобы дестабилизировать ситуацию в городе, а также для того, чтобы после захвата Одессы войсками агрессора, обменять украинского патриота на российских пленных,

– говорится в сообщении.

Предателя задержали во время спецоперации осенью 2022 года. Теперь он проведет за решеткой 15 лет.

Уже задержали коллаборантов из херсонского СИЗО

Также в ДБР недавно рассказали о задержании коллаборантов из херсонского СИЗО. Они перешли на сторону российских окупантов. По данным ДБР, предатели способствовали агрессии против Украины. Сейчас предателям выбирают меры меру пресечения.

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