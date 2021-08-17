Он является сотрудником одного из отделов исполнительной службы Южного межрегионального управления Минюста. По мнению правоохранителей, чиновник получал взятки за предоставление "услуг", которые связаны с его работой.

Другое событие СБУ разоблачила коррупционную схему с арендой помещений Минобороны в Одесской области: фото



Задержанный чиновник Минюста в кабинете / Фото СБУ



Суммы всегда были разные

Следователи установили, что старший государственный исполнитель наладил схему получения денег от участников исполнительных производств. Стоимость "услуг" злоумышленника была разной – от 300 до 1 тысячи долларов. Ее размер зависел от того, сколько стоит имущество, с которого снимали арест.

Задержали чиновника в его кабинете. Это случилось, когда он якобы получал взятку за снятие ареста с авто.



Средства, которыми давали взятку должностному лицу Минюста / Фото СБУ

Что грозит мужчине

Этот случай расследуют по статье о систематическом получении неправомерной выгоды должностным лицом. Если вину мужчины смогут доказать в суде, ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.



Правоохранители перечисляют изъятые средства / Фото СБУ

О других взятках

5 августа СБУ в очередной раз разоблачила коррупционную схему на Укрзализныце. Следователи спецслужбы установили, что руководитель подразделения одного из региональных филиалов наладил систему "откатов".

Взятки это лицо, вероятно, получало за победу в тендерах на поставку запчастей к локомотивам. В момент задержания говорилось о тендере на 1 миллион гривен.