Мужчина схватил патрульную за ноги и повалил на землю, а женщина нанесла ей несколько ударов по голове.

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В Одессе избили полицейскую

В полиции сообщили, что днем 2 августа в ходе проверки военнослужащими ТЦК военно-учетных данных водителя автомобиля КИА установлено, что мужчина несколько лет не проходил ВВК. Повестку получать отказался и вызвал на помощь своего 43-летнего брата.

Мужчины спровоцировали конфликт с военнослужащими ТЦК и полицейскими, в который вмешалась 42-летняя прохожая.

Просмотрев видео с боди-камер полицейских, установлено, что 43-летний мужчина схватил патрульную за ноги и повалил на землю, а 42-летняя женщина нанесла полицейской несколько ударов по голове,

– сообщили в полиции.

Добавили, что фигурант также выбегал и ложился на проезжую часть дороги, мешая движению транспорта.

Следователи начали досудебное расследование по факту избиения патрульной. Квалифицировали по статье "Насилие в отношении работника правоохранительного органа". Женщину и мужчину задержали. Решается вопрос об объявлении подозрения.

Также в отношении 43-летнего мужчины и 42-летней женщины составлены административные протоколы по статьям "Мелкое хулиганство" и "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского". Кроме того, мужчина получил постановление за "Нарушение правил дорожного движения пешеходами".

Водитель КИА, который причинил телесные повреждения военнослужащему ТЦК, скрылся с места происшествия. Правоохранители начали производство по статье "Умышленное легкое телесное повреждение". Место пребывания мужчины устанавливается.

В рамках обоих уголовных производств будут назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести причиненных правоохранителям телесных повреждений,

– отметили в полиции.

Добавили, что по результатам экспертных заключений будет приниматься процессуальное решение относительно окончательной правовой квалификации противоправных действий. Расследование продолжается.