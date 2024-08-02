Чоловік схопив патрульну за ноги й повалив на землю, а жінка завдала їй декілька ударів по голові.

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В Одесі побили поліцейську

У поліції повідомили, що вдень 2 серпня у ході перевірки військовослужбовцями ТЦК військово-облікових даних водія автомобіля КІА встановлено, що чоловік кілька років не проходив ВЛК. Повістку отримувати відмовився та викликав на допомогу свого 43-річного брата.

Чоловіки спровокували конфлікт з військовослужбовцями ТЦК й поліцейськими, у який втрутилася 42-річна перехожа.

Переглянувши відео з боді-камер поліцейських, встановлено, що 43-річний чоловік схопив патрульну за ноги й повалив на землю, а 42-річна жінка завдала поліцейській декілька ударів по голові,

– повідомили в поліції.

Додали, що фігурант також вибігав і лягав на проїжджу частину дороги, заважаючи руху транспорту.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом побиття патрульної. Кваліфікували за статтею "Насильство щодо працівника правоохоронного органу". Жінку та чоловіка затримали. Вирішується питання про оголошення підозри.

Також щодо 43-річного чоловіка й 42-річної жінки складено адміністративні протоколи за статтями "Дрібне хуліганство" і "Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського". Окрім того, чоловік отримав постанову за "Порушення правил дорожнього руху пішоходами".

Водій КІА, який спричинив тілесні ушкодження військовослужбовцю ТЦК, втік з місця події. Правоохоронці розпочали провадження за статтею "Умисне легке тілесне ушкодження". Місце перебування чоловіка встановлюють.

У рамках обох кримінальних проваджень будуть призначені судово-медичні експертизи для визначення ступеня тяжкості спричинених правоохоронцям тілесних ушкоджень,

– зазначили в поліції.

Додали, що за результатами експертних висновків буде прийматися процесуальне рішення щодо остаточної правової кваліфікації протиправних дій. Розслідування триває.