Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Одесской области. Отмечается, что спасателям удалось оперативно ликвидировать пожар.

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Павербанк стал причиной пожара в Одессе

В ГСЧС рассказали, что пожар возник в помещении ванной комнаты в квартире на 6-м этаже 9-ти этажного жилого дома.

Во время проведенной разведки спасатели установили выбитые входные двери, окно в комнате и рамы на балконе,

– говорится в сообщении.

К счастью, в результате инцидента пострадавших нет. Для установления причины пожара на месте работала опытно-испытательная лаборатория ГСЧС Одесской области.

Спасатели также показали фото последствий пожара в квартире.

Пожар вызвал взрыв павербанка / Фото: ГСЧС Одесской области

К слову, ранее в Хаджибейском районе Одессы возник пожар из-за стиральной машины. Там огонь повредил межкомнатную перегородку и стены в рядом расположенных двух квартирах. К сожалению, в результате инцидента пострадал мальчик, 2013 года рождения.