23 октября ночью патрульные Одессы получили вызов о том, что неизвестный незаконно проник в магазин.
Смотрите также Таинственная смерть молодежи: в общежитии в Полтаве обнаружили тела 4 жителей
Сломал дверь
Когда правоохранители прибыли в магазин, расположенный на улице Нежинской, то увидели странную картину. Нарушитель распивал алкоголь и закусывал.
Поступок нарушителя остался без объяснений / Фото полиции
Инспекторы выяснили, что перед тем, как устроить трапезу в помещении магазина, злоумышленник повредил входную дверь, чтобы попасть внутрь.
Задержанный разбил стеклянную дверь магазина / Фото полиция
Мотивы своего поступка задержанный объяснить не смог. Патрульные вызвали следственно-оперативную группу для правовой квалификации его действий.
Воров не впервые "ловят" с поличным: последние случаи
- В Варшаве мужчина избрал необычный способ ограбления. Он днями выдавал себя за манекена в торговом центре. Однажды после закрытия ТЦК он ограбил магазин ювелирных изделий, а на следующий день наелся в баре.
- В Киеве задержаны двое мужчин, которые проникли в чужую квартиру и вынесли оттуда имущество на сумму 50 тысяч гривен. Злоумышленники попали в дом уже вечером и решили переночевать в нем, чтобы не нарушать комендантский час. Утром они вынесли с собой награбленное. Однако впоследствии обоих задержали.
- В Тернопольской области местная жительница "застукала" вора в собственной кровати. Тот был настолько пьян, что ворвавшись в чужой дом, заснул.