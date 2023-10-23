23 октября ночью патрульные Одессы получили вызов о том, что неизвестный незаконно проник в магазин.

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Сломал дверь

Когда правоохранители прибыли в магазин, расположенный на улице Нежинской, то увидели странную картину. Нарушитель распивал алкоголь и закусывал.

Поступок нарушителя остался без объяснений / Фото полиции

Инспекторы выяснили, что перед тем, как устроить трапезу в помещении магазина, злоумышленник повредил входную дверь, чтобы попасть внутрь.

Задержанный разбил стеклянную дверь магазина / Фото полиция

Мотивы своего поступка задержанный объяснить не смог. Патрульные вызвали следственно-оперативную группу для правовой квалификации его действий.

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