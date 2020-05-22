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На Одесщине несовершеннолетние избили девочку с особыми потребностями: за дело взялась полиция

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Несовершеннолетние хулиганки будут отвечать перед законом за избиение девочки с особыми потребностями
Несовершеннолетние хулиганки будут отвечать перед законом за избиение девочки с особыми потребностями / npu.gov.ua

В Черноморске Одесской области несовершеннолетние девушки устроили издевательства над девочкой с особыми потребностями и снимали это на видео. Одна из хулиганок побила девочку, а ее подруги – подстрекали ее к жестоким действиям.

Чтобы похвастаться, несовершеннолетние хулиганки даже выложили видео в Интернет. Об инциденте сообщает телеграм-канал Teza.

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Девочку, над которой поиздевались хулиганки, зовут Соней. Ее соседи рассказали, что она никогда не делала никому зла. В то время как стая малолетних хулиганок постоянно нападает на других детей.

Полиция уже открыла дело против их родителей. Но накажут ли кого-то – неизвестно. Подобные случаи раньше, как правило, оставались без наказания,
– пишет телеграм-канал.

В Одесской области хулиганки избили девочку с особыми потребностями: смотрите видео

Что об этом инциденте говорят в полиции

В полиции Одесской области говорят, что им известно о факте избиения девочки. Правоохранители натолкнулись на жестокое видео во время мониторинга сети.

Полиция уже установила личности всех участников конфликта – девочки с особыми потребностями, хулиганки, которая над ней поиздевалась, а также 3 других девушек, которые подстрекали хулиганку.

Их всех вместе с родителями уже вызвали в отделение полиции. Правоохранители открыли дело за хулиганство, за что девушкам или их родителям (в зависимости от возраста нарушителей) может угрожать полгода ареста или до 5 лет ограничения свободы.

Черноморск Одесской области: смотрите карту

 

Автор: Василий Денисюк
Теги: Полиция Криминальные новости Новости Украины Дети и несовершеннолетние
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