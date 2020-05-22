На Одещині неповнолітні побили дівчинку з особливими потребами: за справу взялася поліція

У Чорноморську Одеської області неповнолітні дівчата влаштували знущання з дівчинки з особливими потребами та знімали це на відео. Одна з хуліганок побила дівчинку, а її подруги – підбурювали її до жорстоких дій.

Щоб похизуватися, неповнолітні хуліганки навіть виклали відео в Інтернет. Про інцидент повідомляє телеграм-канал Teza.

До слова Двоє чоловіків ґвалтували й катували 17-річного хлопця: моторошна історія з Харківщини

Дівчинку, з якої познущалися хуліганки, звуть Сонею. Її сусіди розповіли, що вона ніколи не чинила нікому зла. Натомість зграя малолітніх хуліганок постійно нападає на інших дітей.

Поліція вже відкрила справу проти їхніх батьків. Та чи покарають когось – не відомо. Подібні випадки раніше, як правило, залишалися без покарання,

– пише телеграм-канал.

На Одещині хуліганки побили дівчинку з особливими потребами: дивіться відео

Що про цей інцидент кажуть у поліції

У поліції Одеської області кажуть, що їм відомо про факт побиття дівчинки. Правоохоронці натрапили на жорстоке відео під час моніторингу мережі.

Поліція вже встановила особи всіх учасниць конфлікту – дівчинки з особливими потребами, хуліганки, яка з неї познущалася, а також 3 інших дівчат, які підбурювали хуліганку.

Їх усіх разом з батьками вже викликали до відділку поліції. Правоохоронці відкрили справу через хуліганство, за що дівчатам або їхнім батькам (залежно від віку порушниць) може загрожувати пів року арешту або до 5 років обмеження волі.

Чорноморськ Одеської області: дивіться карту