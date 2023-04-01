Женщине позвонили с известием, что мужчина погиб под Херсоном. Обещали привезти тело через несколько дней. Людмила не поверила и переспросила, он ли это, на что ей ответили – есть 3 свидетеля.

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Готовились к похоронам

Впоследствии Людмиле сообщили, что под плотным огнем не могут забрать \ тело Руслана. Однако попытаются это сделать, поэтому семья должна готовиться к похоронам.

На самом деле Руслан был жив. Все это время он лежал в окопе в селе Александровка Херсонской области. Его туда оттащили, чтобы не переехала техника. Там мужчина пролежал 3 дня, после этого жители Александровки пошли окопами, чтобы посмотреть, нет ли там раненых украинских военных.

Они услышали, что я хриплю и меня достали. Меня поели яйцами и молоком,

– вспомнил мужчина.

Мужчину взяли в плен

Руслана хоронили в хлеву. Поскольку он получил ранение в голову, двое мужчин решили доставить его в больницу. По дороге их перехватили россияне. Они привезли Руслана в СИЗО, а затем в больницу Херсона. Ему предлагали перейти на сторону врага, но воин избрал плен.

Нейрохирурги провели операцию Руслана. Ему удалили часть черепа и почистили рану. Мозг был поврежден, что повлияло на моторику, поэтому мужчина не мог ходить. оккупанты понимали, что убежать он не сможет.

Руслан позвонил жене

В больнице Руслану удалось припомнить номер жены. Через 10 дней после известия о гибели, ей позвонили врачи из Херсона и сообщили, что Руслан жив.

С тех пор женщина могла говорить с врачом, но ситуация в Херсоне обострялась. Становилось сложно с медикаментами.

В сентябре Людмила отважилась ехать в оккупированный Херсон. Ей удалось найти перевозчика, который согласится через десятки блокпостов перевести тяжелораненого украинского военного. Она предупредила Руслана, ожидавшего несколько дней.

Нет и нет, я не знаю, что думать и здесь открывается дверь. У меня слезы на глазах, я плакал, я не могу говорить,

– вспоминает мужчина.

Без помощи херсонцев ничего бы не вышло

Людмила отметила, что ее спецоперация провалилась, если бы не помощь отчаянных херсонских врачей. Чтобы выйти из больницы, они четко следовали советам неравнодушных херсонцев.

На черном входе их ждал автомобиль, а за рулем машины был мужчина местной массажистки, которая приходила к Руслану в больницу. Паромную переправу Руслана и Людмилу ждали украинские перевозчики.

Супругам повезло, поскольку россияне не проверяли их тщательно. На первом украинском блокпосте Людмила поняла – спецоперация удалась, они с мужем уезжают домой.