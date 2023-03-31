Юлия вместе с мужем и сыновьями проживали в Мариуполе. Она вспомнила жуткое утро 24 февраля.

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Первый день вторжения

В день полномасштабного вторжения России Юлия проснулась в 5 утра от звуков взрывов. Она сразу связалась с руководством, чтобы решить, что делать, куда прибыть, как поступить.

"Женщинам с малолетними детьми приказали оставаться дома с ними. У меня двое детей: тогда Дани было 3, Артему – 11. Муж уже был на службе: казарменный режим у них длился уже 2 недели – и он вообще не появлялся дома. Еще 24-го мы разговаривали по телефону: он говорил, чтобы я собирала детей и уезжала, пока есть возможность, а я ему говорила, что у меня тоже есть погоны – и я должна быть тоже на защите. , потому как-то раньше это морально откладывала", – вспоминает женщина.

Они проживали в Левобережном районе. По словам Юлии, сначала взрывы были периодические, где-то в пригороде.

"Ибо с 2014-го мы в режиме войны, к взрывам привыкли, и когда взрывается именно в городе – я это понимала. Поэтому 24 февраля я восприняла достаточно спокойно: всегда верила в наше ВСУ", – отметила она.

25 февраля снова каких-то команд для женщин не поступало. Начала ухудшаться связь. 1 марта у них уже не было электричества. Когда они пошли за водой, домой вернулся домой.

Только мы пришли, слышу кто-то тарабанит в дверь. Я открыла – к нам как-то прорвался мужчина: срочно собирайся. Я взяла сумку с вещами, конечно, полиграф. Муж говорил: брось все – только самое необходимое. А я говорю: ты что, это наш хлеб, неизвестно, что дальше будет, хотя смогу работать,

– вспоминает полицейский.

Выезд из ада

14 марта к Юлии подошел мужчина, из семьи с которой она пряталась в магазине, и рассказал, что его родственникам удалось уехать и у него есть машина.

"Нужно рисковать - начали понемногу выпускать из города. Моя машина сгорела на левом берегу, поэтому это был едва ли не единственный шанс как-то вывезти детей", – рассказала Юлия.

15 марта они решили уехать, в машине было 5 взрослых и 4 детей.

Проезжаем табличку с надписью "Мариуполь" – и такая тишина. Там все это ад, самолеты, бомбы, а здесь – мертвая тишина. Мы так едем: сожженная техника по обочинам, и наша и не наша, и форма… Тогда мы начали искать, с кем группироваться, чтобы ехать колонной, чтобы нас не расстреляли,

– отметила она.

Возвращение мужчины из плена

Муж Юлии остался в Мариуполе. Он был на "Азовстале". Вышел в плен по приказу. Он был тяжело ранен, поэтому его вывезли в больницу.

Всех тяжело раненых ребят вывозили в больницу. Он находился в больнице и его поменяли, как тяжелого, в первую партию – 29 июня. Он был около полутора месяцев в плену. В больнице он имел отношение более или менее. Даже, может, лучше, чем у ребят, попавших в тюрьму... Есть такие факты, которые не подлежат огласке,

– сказала женщина.

Когда военного вернули, он весил – 22 кг. По словам Юлии, было психологическое давление, словно "вы там никому не нужны".

Реабилитация до сих пор продолжается

А о пытках, может, он мне этого не рассказывал, но как будто не было. Когда человек очень тяжело ранен, там нечего допрашивать. У него был перебит позвоночник: он не ходил – ползал. Думаю, поэтому его так быстро отдали, потому что думали, что он уже не будет ходить. Но наши врачи уходили.

Сергей наотрез отказался ехать на лечение за границу. Сейчас он еще проходит реабилитацию, но уже стал до службы и выполняет определенные функции.

"В принципе он мог бы уже не возвращаться в армию, но решил и дальше защищать Родину. Конечно, трудно отпускать, потому что столько было пережито, не было вообще связи, не понимала, жив ли или нет. И в каждом видео или фото я искала своего мужа: ну может я его увижу, может, он жив", – добавила Юлия.