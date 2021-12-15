В среднем за сутки в регионе фиксируют 500 – 600 новых случаев заболевания. Это неблагоприятная динамика, отметил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

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В Одесской области не сворачивают дополнительные кровати

Спад заболеваемости в Украине фиксируют пятую неделю подряд. Несмотря на это, в Одесской области до сих пор не сворачивают дополнительные кровати. Коронавирусных пациентов, по словам Гончарова, продолжают принимать в 28 медицинских учреждениях.

Реанимационные кровати загружены на 100%

Директор департамента здравоохранения Одесской обладминистрации Наталья Одарий-Захарьева отметила, что в больницах первой волны по состоянию на 14 декабря – 621 больной с COVID-19, второй волны – 538 пациентов.

Важно! Загруженность мест в реанимациях достигла 100%.

Омикрон приближается к границе Украины

Тем временем новый штамм Омикрон уже приближается к Украине. Его случаи уже зафиксировали в Румынии, России и Венгрии.

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Коротко о ситуации с коронавирусом в Украине:

По состоянию на 15 декабря в Украине обнаружили 3 миллиона 578 тысяч 557 случаев коронавируса.

Летальных исходов – 91 958.

Выздоровели более 2 миллионов 259 тысяч больных.

За предыдущие сутки недуг обнаружили у 8 109 человек, умерли 356 человек.

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