У середньому за добу у регіоні фіксують 500 – 600 нових випадків захворювання. Це несприятлива динаміка, зазначив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров.

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На Одещині не згортають додаткові ліжка

Спад захворюваності в Україні фіксують п'ятий тиждень поспіль. Незважаючи на це, на Одещині досі не згортають додаткові ліжка. Коронавірусних пацієнтів, за словами Гончарова, продовжують приймати у 28 медичних закладах.

Реанімаційні ліжка завантажені на 100%

Директорка департаменту охорони здоров'я Одеської обладміністрації Наталія Одарій-Захар'єва Зазначила, що в лікарнях першої хвилі станом на 14 грудня – 621 хворий з COVID-19, другої хвилі – 538 пацієнтів.

Важливо! Завантаженість місць в реанімаціях сягла 100%.

Омікрон наближається до кордону України

Тим часом новий штам Омікрон вже наближається до України. Його випадки вже зафіксували у Румунії, Росії та Угорщині.

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Коротко про ситуацію з коронавірусом в Україні:

Станом на 15 грудня в Україні виявили 3 мільйони 578 тисяч 557 випадків коронавірусу.

Летальних випадків – 91 958.

Одужали понад 2 мільйони 259 тисяч хворих.

За попередню добу недугу виявили у 8 109 осіб, померли 356 людей.

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