Одесская областная детская больница получила оборудование благодаря SMS-пожертвованиям абонентов

25 сентября в рамках совместной инициативы "Киевстар" и Международного Благотворительного Фонда "Украинская Биржа Благотворительности" (МБФ УББ) "Детская надежда" состоялась передача оборудования в отделение кардиоревматологии Одесской областной детской клинической больницы.

На средства, которые абоненты Киевстар пересчитывали с помощью SMS-сообщений, была закуплена рабочая станция Холтера ЭКГ и измеритель артериального давления ВАТ-41. Станция Холтера позволяет круглосуточно фиксировать информацию о работе сердца, проводить исследования сердца и сосудов, устанавливать заболевания и определять тактику лечения.

Ежегодно в Одесской областной детской больнице проходят амбулаторное и стационарное лечение около 6 тысяч детей. Из них около 400 имеют врожденные пороки сердца, а 60 заболеваний квалифицируются как критические и требуют ургентного медицинского вмешательства.

Передача этого оборудования стала третьей по направлению кардиологии и седьмой в проекте "Детская надежда". На сегодня сумма пожертвований уже составила свыше 1 млн 380 тыс. грн.

Напомним, что ранее благодаря пожертвованиям абонентов Киевстар медицинское оборудование получил Национальный институт рака, Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. М.М. Амосова, Западноукраинский специализированный детский медицинский центр г. Львов, Львовская областная больница "ОХМАТДЕТ" и Одесская областная детская клиническая больница (отделение онкогематологии).

"Детская надежда" – это платформа, благодаря которой все абоненты предоплаченной связи "Киевстар" имеют возможность приобщиться к благотворительности и отправить средства через SMS-сообщение. При осуществлении пожертвования можно выбрать направление помощи (онко или кардио), и один из четырех регионов страны (Киев, Днепр, Львов и Одесса), в больнице которых будут направлены их благотворительные взносы. Пожертвование может быть разовым, от 1 до 3000 гривен, или регулярным-2, 5, 10, 15 и 20 гривен. Регулярная пожертвование будет осуществляться автоматически после каждого пополнения счета от 40 гривен. Размер взноса не имеет значения, ведь каждая гривна помогает доброму делу. Просмотреть подробности и поддержать инициативы можно по ссылке.

Средства, которые абоненты жертвуют с помощью SMS, не обременяются налогами. 100% пожертвований используются МБФ УББ на реализацию проекта. Фонд самостоятельно закупает все необходимые материалы для больниц. Отчеты по сбору и использованию средств можно посмотреть на сайте Украинской Биржи Благотворительности.