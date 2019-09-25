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      Одеська обласна дитяча лікарня отримала обладнання завдяки SMS-пожертвам абонентів Київстар

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      Одеська обласна дитяча лікарня отримала обладнання завдяки SMS-пожертвам абонентів Київстар

      25 вересня в рамках спільної ініціативи Київстар та Міжнародного Благодійного Фонду "Українська Біржа Благодійності" (МБФ УББ) "Дитяча надія" відбулася передача обладнання у відділення кардіоревматології Одеської обласної дитячої клінічної лікарні.

      На кошти, які абоненти Київстар перераховували за допомогою SMS-повідомлень, була закуплена робоча станція Холтера ЕКГ та вимірювач артеріального тиску ВАТ-41. Станція Холтера дозволяє цілодобово фіксувати інформацію про роботу серця, проводити дослідження серця та судин, встановлювати захворювання та визначати тактику лікування.

      Щороку в Одеській обласній дитячій лікарні проходять амбулаторне та стаціонарне лікування близько 6 тисяч дітей. З них близько 400 мають вроджені вади серця, а 60 захворювань кваліфікуються як критичні та вимагають ургентного медичного втручання.

      Передача цього обладнання стала третьою за напрямом кардіологія і сьомою у проєкті "Дитяча надія". На сьогодні сума пожертв вже склала понад 1 млн 380 тис. грн.

      Нагадаємо, що раніше завдяки пожертвам абонентів Київстар медичне обладнання отримав Національний інститут раку, Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова, Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр м. Львів, Львівська обласна лікарня "ОХМАТДИТ" та Одеська обласна дитяча клінічна лікарня (відділення онкогематології).

      "Дитяча надія" це платформа, завдяки якій всі абоненти передплаченого зв’язку Київстар мають можливість долучитися до благодійності і надіслати кошти через SMS-повідомлення. При здійсненні пожертви можна обрати напрямок допомоги (онко чи кардіо), та один з чотирьох регіонів країни (Київ, Дніпро, Львів та Одеса), в лікарні яких будуть спрямовані їхні благодійні внески. Пожертва може бути разовою, від 1 до 3000 гривень, або регулярною – 2, 5, 10, 15 та 20 гривень. Регулярна пожертва буде здійснюватися автоматично після кожного поповнення рахунку від 40 гривень. Розмір внеску не має значення, адже кожна гривня допомагає добрій справі. Переглянути подробиці та підтримати ініціативи можна за посиланням.

      Кошти, які абоненти жертвують за допомогою SMS, не обтяжуються податками. 100% пожертв використовуються МБФ УББ на реалізацію проєкту. Фонд самостійно закуповує всі необхідні матеріали для лікарень. Звіти щодо збору та використання коштів можна переглянути на сайті Української Біржі Благодійності.

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      Теги: Новини України Лікування благочинність
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