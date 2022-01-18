Мужчина уже написал соответствующее заявление Столтенбергу. Говорит, что землю унаследовал.
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Землю хочет отдать бесплатно
Мужчина указал и нужное целевое назначение. Он отметил, что земля подходит для размещения военной базы НАТО. Отдать землю активист хочет бесплатно и навсегда.
Так случилось, что я владею правом собственности на более 5 гектаров земли в центральной части Украины, которую получил в наследство. В связи с открытым рынком земли хочу передать упомянутый участок блоку NATO Allied Air Command в бесплатное пожизненное пользование,
– отметил Ганул.
Он добавил, что неоднократно отстаивал интересы Украины.
Заявление Ганула / Фото активиста
Последние новости об Украине и НАТО
- Россия требует возвращения НАТО к границам 1997 года. С этого времени к Альянсу присоединились 15 государств, в том числе страны Балтии и Польша. Основное требование Москвы – чтобы Украину никогда не принимали в НАТО.
- В Эстонии назвали такие ультиматумы "полным абсурдом". 12 января были проведены переговоры между представителями Альянса и России. Столтенберг замечал, что разногласия между сторонами были очень существенными.
- Кстати, американские СМИ недавно писали, что члены НАТО до сих пор не решили, выгодно ли им вступление Украины.
Текст поста Демьяна Ганула:
Важно!
Так случилось, что у меня есть право собственности на более 5 гектаров земли в центральной части Украины, которую получил в наследство. В связи с открытым рынком земли хочу передать вышеупомянутый участок блоку NATO Allied Air Command в бесплатное пожизненное пользование. Целевое назначение вполне подходит для размещения военной базы Североатлантического союза.
Соответствующее заявление направлено на имя Генерального секретаря НАТО – Йенса Столтенберга.
Украина – победит.