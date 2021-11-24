Чиновники мэрии ведут переговоры и готовы сотрудничать с правоохранителями. Об этом заявил одесский оппозиционный активист Михаил Кузаконь.

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Чиновники готовы раскрыть схемы, – Кузаконь

По словам активиста, политики даже готовы признать вину и раскрыть имена и схемы.

Я рад, что крысы начали убегать с корабля. Но мы ждем от Труханова его чистосердечное признание. Хотя это вряд ли ему поможет,

– сказал Кузаконь.

Что надо знать об "одесском деле"

Чиновники горсовета вместе с мэром Геннадием Трухановым фигурируют в так называемом "одесском деле".

Должностных лиц подозревают в создании преступной организации, которая фактически контролировала городскую власть и действовала в нескольких направлениях. В частности, передача земель под застройку связанным застройщикам, незаконная приватизация, хищение бюджетных денег.

Сейчас все фигуранты отрицают вину.

К слову, Труханов внес полную сумму залога в деле по обвинениям НАБУ и САП – более 30 миллионов гривен.

Текст поста из телеграм-канала "Одесса как она есть":

Двое сотрудников одесской мэрии пошли на сделку со следствием, – Кузаконь

Как сообщает Михаил Кузаконь: "Двое сотрудников одесской мэрии готовы пойти на сделку со следствием. Чиновники из городского совета уже ведут переговоры и готовы полностью сотрудничать с правоохранительными органами. Они полностью готовы признать вину и готовы раскрыть имена и схемы по которым у нас с вами, воровали наши местные средства. Я рад, что крысы начали убегать с корабля. Но мы ждем от Труханова его чистосердечное признание. Хотя это вряд ли ему поможет".

Напомним, что чиновники из мэрии вместе с городским главой фигурируют в так называемом "одесском деле". Чиновников подозревают в создании преступной организации, которая фактически контролировала городскую власть и действовал в нескольких направлениях: передача земель под застройку связанным застройщикам; незаконная приватизация; хищение бюджетных средств.