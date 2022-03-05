Об этом заявил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко. По его словам, так они готовятся к любому развитию событий.
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Одесская область готовится
"Мы образуем специализированные продовольственные склады в каждом районе Одесской области, чтобы при любой ситуации Одесская область не имела проблем с продуктами", – сообщил Марченко.
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