Об этом заявил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко. По его словам, так они готовятся к любому развитию событий.

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Одесская область готовится

"Мы образуем специализированные продовольственные склады в каждом районе Одесской области, чтобы при любой ситуации Одесская область не имела проблем с продуктами", – сообщил Марченко.

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