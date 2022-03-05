Про це заявив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко. За його словами, так вони готуються до будь-якого розвитку подій.

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Одещина готується

"Ми утворимо спеціалізовані продовольчі склади в кожному районі Одеської області, щоб за будь-якої ситуації Одещина не мала проблем з продуктами", – повідомив Марченко.

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