Наша ППО збила ворожий літак, однак його пілот, за даними очевидців, встиг катапультуватися. Зараз його активно розшукують військові та тероборонці.

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Усіх, хто бачив рашиста, просять повідомляти інформацію про його місцеперебування в колцентр за телефонами: (04849) 3-33-33 або (067) 333-06-23.

Як українська ППО збила російський літак: дивіться відео

У ДСНС повідомили, що рашисти обстріляли й саму курортну Затоку. На щастя, постраждалих унаслідок атаки немає. Що було ціллю окупантів у селищі – незрозуміло.

Наслідки ракетного удару росіян по Затоці / Фото ДСНС

На щастя, у результаті російських обстрілів жителі Затоки не постраждали / Фото ДСНС

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